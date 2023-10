DRONI AL SERVIZIO DELLE COMUNITA’ RURALI: Il progetto varato in Germania

Fare la spesa senza prendere l’auto, grazie alle consegne via drone. Questa è la novità partita in Germania, precisamente nella regione dell’Odenwald, dove oggi è stato avviato il progetto “LieferMichel” che utilizza droni e cargo bike elettriche per consegnare generi alimentari e altri beni di uso quotidiano direttamente nelle case di due distretti rurali nei dintorni di Michelstadt.

Il progetto pilota, che ha ricevuto un finanziamento di 430mila euro dal Ministero dei Trasporti tedesco, è stato lanciato dall’Università di Scienze Applicate di Francoforte in collaborazione con la start-up Wingcopter, produttrice dei droni utilizzati, e altri partner locali come il comune di Michelstadt, la catena di supermercati Rewe, l’operatore di telefonia Vodafone e l’azienda di cargo bike Riese & Müller.

Funziona così: i residenti dei distretti di Rehbach e Würzberg possono collegarsi al sito www.liefermichel.de e ordinare prodotti alimentari non deperibili e altri beni di uso quotidiano, che verranno poi consegnati all’orario richiesto grazie ai droni elettrici di Wingcopter, capaci di trasportare fino a 4 kg di merce. I droni atterrano in punti prestabiliti appena fuori dai villaggi, dove il carico viene trasferito su cargo bike elettriche che completano l’ultimo miglio della consegna fino alla porta di casa.

L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e l’approvvigionamento nelle aree rurali tedesche, dove la chiusura di molti negozi di paese negli ultimi anni costringe gli abitanti a spostarsi anche per più di 10 km in auto per acquisti di piccola entità. Il progetto pilota proseguirà fino a fine 2023 per valutarne la sostenibilità economica ed ecologica. L’utilizzo di droni e cargo bike elettriche permette infatti di ridurre l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto a motore. Se i risultati saranno positivi, il modello potrebbe essere esteso ad altre aree della Germania con l’obiettivo di portare un servizio di delivery efficiente anche nelle zone rurali.

