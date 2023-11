DUE OCCHI PER CHI NON VEDE – IL LYONS ALL’ISTITUTO IL GUERCINO

Si e svolto presso la scuola secondaria Il Guercino il “service” del Lyons Club di Cento che ha visto protagonista Ivan accompagnato dal suo cane per ciechi Kyle.

Milena Rubini, coordinatrice dei cani guida Lyons ha presentato alle classi prime della scuola secondaria l’attività del Centro di addestramento di Limbiate del Servizio Nazionale cani Guida del Lyons tramite un video. Uno di questi cani fantastici, è stato donato a Ivan che ha raccontato ai ragazzi la sua storia: da ragazzo “normale”, a seguito di una malattia, a quarant’anni ha perso la vista. Alle domande dei ragazzi, incuriosito, ha risposto in maniera convincente di non essere diverso, anzi, di sentirsi arricchito dall’esperienza. Si è creato un gioco tra i presenti: secondo voi, cosa non posso fare io che voi invece fate? Le risposte dei ragazzi sono state svariate: cucinare, arrampicarsi, viaggiare, scrivere…Ivan ha dimostrato facilmente che sono tutte cose che lui può fare e allora, ribaltiamo il punto di vista. Cosa posso fare io che voi non potete fare? Ai ragazzini non è proprio venuto in mente niente. Ivan ha risposto per loro: vivere al buio e rafforzare gli altri sensi. Poi è stata la volta di Kyle, che si è avventurato in percorsi attraverso l’aula magna dell’istituto alla ricerca di percorsi e posti a sedere per Ivan. Emozionati e sorpresi, i ragazzi hanno fatto molte domande e hanno concluso l’incontro con un arricchimento: la relatività della disabilità e il potere della vita che sempre fornisce nuove vie e occasioni di rivincita.

