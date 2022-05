E CARNEVALE SIA: L’edizione della ‘scommessa’ è partita sotto la migliore stella .. e domenica si replica!

Sono dunque tornati protagonisti i giganti di cartapesta, realizzati dai maestri cartapestai centesi che attendevano da due anni per essere sfoggiati lungo Corso del Guercino, fino alla Piazza centrale.

E così, dopo due anni di ‘naftalina’, anche il patron Ivano Manservisi ha ripreso in mano la kermesse gemellata con Rio de Janeiro. Il primo a transitare tra le ali della folla di Piazza Guercino è stato “Manco per il diavolo”, dei campioni in carica Toponi. A seguire I ragazzi del Guercino che quest’anno “non ci stanno”, e che portano in sfilata un carro che denuncia lo sfruttamento degli animali nel circo. Poi i Fantasti100, che con “La vida es un Carnaval” racconta il suo sogno più grande: “Arrivare nell’Olimpo del Carnevale, Rio”. Parla di rinascita e di un nuovo inizio dopo la pandemia il carro del Risveglio con “Ritorno da Grande Inverno”, a tema Trono di Spade. A chiudere le danze i Mazalora con “Nella rete dell’inganno”, carro che parla del proliferare di fake news nel web e dell’importanza di saperle sempre distinguere… e di saper resistere così alla voce ammaliante della sirena. Temperature decisamente estive hanno fatto da cornice alla kermesse carnevalesca; una manifestazione all’insegna della sicurezza con l’imponente cordone d’ordine realizzato grazie all’Arma dei Carabinieri, dall’Associazione Nazionale Carabinieri con i volontari, assieme alla Protezione Civile, il 118, i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Un sistema coordinato di controllo e sicurezza che, come ogni altro anno, garantisce il regolare svolgimento della manifestazione. La padrona del Palco centrale è stata l’inossidabile Cristina D’Avena con Patrizia Po, Alessandro Ramin e la producer internazionale e dj Giulia Regain. E via con coriandoli, maschere, balli, allegria e tanto divertimento …. a domenica prossima Cento!

Foto tratta dal Profilo del Cento Carnevale d’Europa

