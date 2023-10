E’ dell’autore centese Marco Cevolani la prima tavola illustrata delle avventure di Maschera e Mantello

E’ stata pubblicata sui canali social dell’autore centese Marco Cevolani la prima tavola illustrata delle avventure di Maschera e Mantello, che saranno sceneggiate dallo stesso Cevolani e illustrate da Fabrizio De Fabritiis, disegnatore in forze alla Bonelli Editore e direttore artistico della casa editrice Emmetre Edizioni. Maschera e Mantello, sulla scia dei grandi super eroi americani, fronteggiano i loro mortali nemici, che scopriremo nelle prossime tavole, con l’aiuto di potenti mezzi tecnologici, tra cui il super computer Goliath; avventure ambientate nell’immaginaria Borgopianura, cittadina della provincia ferrarese, decisamente più dark e oscura di quella delle pagine scritte. Di notte Maschera e Mantello, di giorno Mattia e Massimiliano due ragazzi normalissimi, già protagonisti appunto delle storie scritte dallo stesso autore centese e pubblicate dalla sua casa editrice Freccia D’oro: la prima avventura del “dinamico duo” (prendiamo in prestito la definizione che viene data per Batman e Robin, ndr) “Volo all’ultima cordella”, ambientata nel mondo delle bocce è disponibile online gratuitamente sul blog dello stesso Cevolani

