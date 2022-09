E’ FIERA: Inaugurata la Campionaria di Cento, fino all’11 settembre 📺

Il commento del sindaco Accorsi: Fiera bagnata, fiera fortunata. Così si è detto ieri sul palco dell’inaugurazione della 438esima Fiera di Cento. Nonostante il maltempo, la manifestazione è iniziata e continuerà fino a questa domenica, con un cartellone di eventi, spettacoli ed iniziative che proseguiranno poi per tutto il mese di settembre. Grazie a Proloco Cento e L’Accento per l’organizzazione in stretta sinergia con la Vicesindaco Vanina Picariello e all’Assessore alla Cultura Silvia Bidoli. Grazie alle associazioni di volontariato, le imprese e gli sponsor che continuano ad investire al nostro fianco per questa tradizionale manifestazione della nostra città.

