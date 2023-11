“È l’ora dell’educazione finanziaria!” all’ISIT Bassi Burgatti

“È l’ora dell’educazione finanziaria!”, è il tema della sesta edizione del mese dell’educazione finanziaria, promosso da Edufin – Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria – per favorire in tutta Italia lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. In questo ambito, UniGens – Organizzazione di Volontariato, che si avvale delle competenze ed esperienze dei suoi volontari maturate in anni di attività nel settore finanziario, ha trattato con gli studenti dell’ISIT Bassi Burgatti di Cento (FE) il tema “Uso consapevole delle risorse: la Green economy nella prospettiva della giornata mondiale del risparmio”.

L’iniziativa – replicata in due incontri (in data 24/10 e 31/10), per consentire la presenza di tutti i 120 studenti coinvolti – si è articolata affrontando in apertura le tematiche relative all’evoluzione dei mezzi di pagamento, la monetica e la banca digitale, per fornire un supporto informativo sugli strumenti messi a disposizioni dalle banche per effettuare prelievi, pagamenti, trasferimenti di fondi, etc. A seguire, sono stati esaminati gli impatti di un uso non corretto delle risorse impiegate nei processi produttivi e distributivi e i conseguenti costi che la collettività deve affrontare in assenza di politiche che favoriscano la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La Dirigente dell’ISIT Bassi Burgatti, Annamaria Barone Freddo, nel ringraziare gli organizzatori ha sottolineato l’importanza di portare dentro alle scuole le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Ha aggiunto che, come ribadito dal Ministero dell’Istruzione, “l’educazione finanziaria sta per entrare ufficialmente (è in approvazione un ddl) nei percorsi di insegnamento dell’educazione civica e in questo modo, in un’ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo la finanza, il risparmio e l’investimento, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese”.

Ringraziamo UniGens, costantemente impegnata su questi obiettivi affinché il concetto di educazione finanziaria – inteso come conoscenza di strumenti e soluzioni disponibili – non sia più separato dalla consapevolezza dell’importanza dell’uso appropriato delle risorse, così che anche i più giovani possano tenerne conto nelle scelte che compiono come nuovi cittadini e consumatori.

