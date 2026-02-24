E quattordici: tante sono le edizioni delle vendite di fine stagione ossia “Il Saldo dei Saldi”, il 27 e 28 febbraio, (venerdì e sabato), in centro storico a Ferrara.

La città si colora con le vetrine agghindate di occasioni per segnalare questi due giorni dedicate alla qualità e convenienza più assolute.

Una cinquantina le attività di vicinato – di ogni settore merceologico – aderenti e segnalate dalla locandina che segnaleranno il Saldo dei Saldi: via Bersaglieri del Po, via Borgo dei Leoni, via Cairoli, via Canonica, via della Cittadella, Galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, via Palestro, via del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari, via Voltapaletto.

Un offerta ampia e variegata che unisce risparmio e convenienza. “Le vendite di fine stagione del 27 e 28 febbraio – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – è un vero e proprio evento, un visibile e concreto supporto a questa città in movimento con appuntamenti che si muovono dalla cultura all’arte. Un fine settimana che è un vero e proprio richiamo, ed è una componente fondamentale per incrementare ulteriormente la visibilità turistica della nostra città. E nello stesso spirito – quello di riaffermare la centralità del commercio di vicinato – analoghe manifestazioni che coinvolgono i commercianti a Cento e Copparo, diventando un ulteriore occasione di richiamo per i nostri centri storici”.

L’assessore al Commercio, Francesco Carità: “Come Amministrazione supportiamo sempre molto favorevolmente le iniziative che valorizzano il commercio di prossimità e il centro storico. Anche quest’anno Confcommercio ripropone l’atteso momento di super sconti che vanno a coronare la fine delle vendite invernali con offerte ancora più incisive, offrendo la possibilità di un grande risparmio e creando una vitalità per lo shopping di fine stagione col botto, nei più diversi settori merceologici”.

“ Il Saldo dei saldi rappresenta l’ultima occasione per poter acquistare merce di stagione a prezzi molto convenienti. Questo evento, soprattutto nel settore della moda è assolutamente da non perdere per la clientela. I negozi si stanno impegnando per l’apertura e la presentazione della nuova stagione primavera estate 2026 e hanno necessità di smaltire le ultime rimanenze invernali e questo rappresenta una grande convenienza per il consumatore” conclude Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia.

“Il centro storico risponde con vitalità ad un momento economico complesso e grazie alle attività di prossimità diventa attrattivo, pieno di opportunità e di occasioni, una centralità ribadita anche dal tema della riqualificazione che vedrà gli HUB urbani come veri e propri “motori” di questa valorizzazione del commercio di vicinato” conclude Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara.

Il funzionamento è semplice: i commercianti realizzeranno sconti esclusivi proprio in occasione della due giorni dell’iniziativa che potrà essere svolta sia all’interno che all’esterno delle attività (per chi lo vorrà attraverso piccoli stands) risultando ancora più visibile ed…appetibile alle tasche dei clienti nell’imminenza della conclusione dei saldi invernali (il 3 marzo).

L’evento è promosso da Confcommercio e da Federazione Moda Italia con il patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Ente Camerale. La lista dei negozi aderenti sarà visibile sul sito confcommerciofe.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...