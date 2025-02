ECCO SUA SIGNORIA ‘IL CARNEVALE’: Presentata l’edizione dei ‘nuovi orizzonti’ 2025

L’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa è finalmente alle porte – annuncia il sindaco Accorsi – e non vediamo l’ora di vivere questa straordinaria manifestazione, che ogni anno porta nella nostra città migliaia di persone tra cittadini, famiglie e turisti. Un evento che unisce tradizione, spettacolo e creatività, trasformando Cento in un punto di riferimento nazionale per il divertimento e la cultura, anche grazie alle esibizioni di artisti importanti nel panorama musicale nazionale e alle meravigliose opere di cartapesta realizzate dalle Associazioni Carnevalesche. Il Carnevale non è solo una festa, ma anche un’opportunità preziosa per il nostro territorio: un motore per il turismo e un’occasione per valorizzare la nostra comunità e le sue eccellenze. Un ringraziamento alla Fondazione Teatro Borgatti, al partner tecnico Manservisi Eventi, alle Associazioni Carnevalesche, agli uffici comunali, agli sponsor e a tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro dedizione, rendono possibile questa manifestazione. Senza il loro impegno, il Carnevale di Cento non sarebbe lo straordinario evento che tutti conosciamo. Vi aspettiamo per scoprire i “nuovi orizzonti” del nostro Carnevale.”

Momento di festa, rituale cittadino e occasione goliardica, il Carnevale di Cento – sottolinea l’Assessore Regionale al turismo Roberta Frisoni- è anche preziosa e secolare testimonianza dell’antica arte della lavorazione della cartapesta, con cui un tempo venivano realizzati i carri in mancanza di materiali preziosi. Un evento di raro valore e forte attrattività per il turista contemporaneo, alla costante ricerca di tradizioni ed esperienze autentiche, già riconosciuto ufficialmente dal Ministero della Cultura come Carnevale Storico e in corsa assieme ad altri storici carnevali per il riconoscimento da parte dell’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale. Un appuntamento arricchito da tanti eventi collaterali e un efficace prodotto turistico di richiamo internazionale, che grazie al gemellaggio con il Carnevale di Rio può aprire importanti prospettive di incoming turistico dal Sud America. Buona edizione 2025 e che vinca il migliore.”

Arriva un’altra grande Edizione del Cento Carnevale d’Europa, un evento che proietta Cento e l’Emilia Romagna nel panorama nazionale ed europeo. Siamo orgogliosi come Regione di poter essere al fianco degli organizzatori e di tutti i volontari e gli appassionati impegnati in questo grande evento. Così

Paolo Calvano, Consigliere della Regione Emilia-Romagna

“Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni” scriveva Shakespeare, e noi – spiega Riccardo Manservisi – di sogni ne abbiamo regalati moltissimi in questi decenni, a decine di migliaia di persone che continuano a scegliere Cento come meta turistica, ma non siamo certamente sazi o stanchi di farlo, anzi. Il Carnevale (con la C sempre maiuscola a dispetto della Treccani) è la vita stessa, rivoluzionario, esagerato, senso di rinascita, inversione di ruoli, divertimento: è all’ interno di ognuno di noi. E’ noi. Come Manservisi Eventi conosciamo la responsabilità che ne consegue, di portare gioia e spensieratezza a persone che affidano la loro giornata a noi, e per questo lo custodiamo con amore, lo facciamo crescere nel corso degli anni, e lui, il Carnevale, resiste durante le pandemie, sorpassa le calamità naturali, risorge dopo le crisi. E’ un miracolo che si ricrea anno dopo anno grazie allo sforzo di molti, per vedere il sorriso del bambino, la sorpresa sulla faccia del turista, l’ applauso dell’appassionato carrista, l’ EMOZIONE di tutti. E’ l’unica manifestazione che unisce indotto economico di oltre 7 milioni di euro per le tante attività all’ arte centenaria della festa popolare della cartapesta. Unisce tradizione e modernità, show e cultura, spettacolo e impatto sociale, felicità ed economia. E’ la resurrezione della città che si riunisce per celebrare un grande rito collettivo di sfrenata gioia. Per questi motivi e moltissimi altri dobbiamo tutti quanti supportare e voler bene al nostro Carnevale (con la C maiuscola).

“Come ogni anno – chiarisce Ivano Manservisi – ci rimettiamo in gioco, portando in Piazza uno dei Carnevali più famosi e storici in Italia. Storico certo, ma sempre attuale e innovativo: come dire, “stiamo sempre sul pezzo”. Durante il Cento Carnevale d’Europa la Città si riempie di eventi, concerti ed attività per tutte le età, rendendo l’atmosfera viva e coinvolgente. Ringrazio con il cuore tutto lo staff della Manservisi Eventi e tutti i collaboratori della manifestazione.”

“Sosteniamo le associazioni carnevalesche perché con il loro impegno mantengono viva la tradizione

della cartapesta, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un elemento culturale fortemente

caratterizzante – spiega Raffaella Cavicchi, Presidente Fondazione Caricento – “

“Con queste mie parole – Giorgio Zecchi, Presidente Fondazione Teatro G. Borgatti – vorrei rivolgermi alle associazioni carnevalesche grandi protagoniste di ogni edizione del carnevale. Di ieri, di oggi e di domani. E a loro e con loro vorrei soffermarmi sul significato di “responsabilità”. Responsabilità nelle sue ampie accezioni. -verso voi stesse e verso chi con passione e motivazione collabora al vostro progetto creativo; -Verso gli enti che organizzano questa importante manifestazione che si impegnano a fare il possibile per mettervi nelle condizioni di esprimervi al meglio; -Verso il Municipio che ha investito una corposa quantità di energie mostrando di sentire l’importanza straordinaria di questo evento per la città. In ultimo ma non certo per importanza, verso il pubblico pagante che nutre attese e aspettative in tutto il corso in festa, non solo nella Piazza. Solo uniti, smussando gli angoli tra di voi, arriveremo ad un carnevale che, se fatto insieme, sarebbe una bomba. Fare festa da soli, chiusi nella propria campana di vetro porta solo ad un senso di vuoto e di tristezza. La “pace” che tanto si anela nel mondo, si costruisce anche cominciando dai piccoli gesti e dalla nostra quotidianità. Facciamo questo passo e diamo un contributo reale alla nostra città. Il mio è un augurio di speranza: costruiamo insieme una sana competizione e un forte spirito di squadra con rispetto e obiettivi comuni.

“Sosteniamo le associazioni carnevalesche perché con il loro impegno mantengono viva la tradizione della cartapesta, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un elemento culturale fortemente caratterizzante. Raffaella Cavicchi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Comunicato Stampa Ufficio Stampa, Anche per l’edizione 2025 il Gruppo Hera è main sponsor di Cento Carnevale d’Europa, una manifestazione storica, patrimonio della comunità locale ma, allo stesso tempo, divenuta ormai internazionale – afferma Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera – Il sostegno della multiutility, fortemente radicata sul territorio, è la conferma del valore che riconosciamo a questo appuntamento, alla sua capacità di innovarsi di anno in anno, dando voce a espressioni artistiche sempre nuove senza mai perdere di vista lo spirito del vero Carnevale e quindi della tradizione popolare. Un’occasione per mettersi a servizio della collettività anche attraverso la promozione di eventi identitari come questo. Gruppo HERA All’edizione 2025 del Cento Carnevale d’ Europa, si rafforza ulteriormente una collaborazione che è ormai nell’identità del commercio nella Città del Guercino.

Una kermesse di comprovato valore che mai come in questa edizione riesce ad unire la cultura, l’identità, le tradizioni e le attività di vicinato, dal commercio alla ristorazione: cuore pulsante della vita sociale ed economica anche della nostra comunità centese – spiega Silvia Pedriali, Presidente della delegazione di Confcommercio nella città del Guercino – insieme con gli amici e colleghi del comitato commercianti Cento in Vetrina – coordinati da Lucia Fiocchi – proporremo un ampio ventaglio di eventi e tra maschere, cartapesta e shopping di qualità coinvolgendo le attività di vicinato” conclude la presidente Pedriali Il dettaglio delle iniziative sarà poi visibile sul sito confcommerciofe.it e sui nostri Social (Fb, Ig) Silvia Pedriali, Presidente della delegazione Confcommercio Cento

