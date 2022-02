ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO: AVANTI CENTO, FDI E LEGA ANCORA UNA VOLTA ESCLUSI

Ieri si è svolta la prima seduta della Commissione Bilancio, affari economici, affari generali e risorse del Comune di Cento, durante la quale sono stati eletti il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente è stato individuato nella figura del Segretario e Capogruppo del Partito Democratico Mattia Franceschelli; eletto invece Vicepresidente il Capogruppo della Lega Alex Melloni.

L’opposizione, composta da Avanti Cento, Fratelli d’Italia e Lega, non ha avuto la possibilità di nominare il Presidente della commissione come da prassi.

Spiegano a voce unita i tre gruppi: << Il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio è da sempre riservato all’opposizione a titolo di garanzia, dal momento che il bilancio è redatto dall’Amministrazione e le commissioni hanno compiti di controllo sull’operato della stessa. La Maggioranza ha inserito un componente aggiuntivo proprio nella commissione Bilancio, infatti le commissioni seconda e terza sono composte da 9 Consiglieri mentre la prima vede un membro aggiuntivo del PD. Dopo aver fatto presente questa incongruenza pensavamo che il componente aggiuntivo fosse stato inserito nella prima commissione proprio perché non potesse incidere nella nomina di un Presidente, che, si ribadisce, per prassi è dedicato alle opposizioni. Così non è stato, il Presidente è proprio un componente del PD, anzi il suo Segretario, eletto coi voti unanimi della sinistra e di orgoglio centese.

Questa maggioranza, che tanto decanta il fatto di voler dare spazio altresì alle minoranze, non rispetta i gruppi consiliari della vera opposizione, ed in particolar modo il 43% dei cittadini centesi che hanno scelto la coalizione di Centro destra. Tenuto conto di questo auspichiamo pertanto che, a differenza di quanto accaduto ieri, nelle altre due commissioni ci sia la volontà di dare il giusto riconoscimento alla coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa.

Auguriamo comunque buon lavoro al Presidente Franceschelli ed al Vicepresidente Melloni, eletto con le sole forze della coalizione composta da Avanti Cento, Fratelli d’Italia e Lega”.

