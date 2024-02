ELEZIONI EUROPEE 2024 : UNA POSSIBILITÀ DI LIBERTÀ ESISTE – LA CONFEDERAZIONE INSIEME LIBERI-VIDEO

LA CONFEDERAZIONE INSIEME LIBERI, i cui principi fondanti sono il fulcro della battaglia volta a restituire diritti e libertà alle persone, oggi sacrificate agli interessi della finanza internazionale, il burattinaio che tutto decide. Insieme Liberi è la formula migliore oggi esistente in Italia per unire le forze di tutti coloro che condividono questo obiettivo. Sapere la verità non basta per cambiarla: serve unirci e lottare insieme. MIA GANDINI , portavoce del COMITATO VERSO ITALEXIT è :

laureata in giurisprudenza ed ha superato l’esame di avvocato, con un figlio piccolo da crescere, ha preferito la strada dell’impiego pubblico e dal 1996 ha gestito e diretto uffici giudiziari, oltre ad aver collaborato per molti anni con il Ministero della Giustizia. Alcuni anni fa ha deciso di riattivare la antica passione per la Psicologia: si è iscritta all’università e ho completato gli studi fino all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Un percorso che le ha aperto gli occhi su molte verità umane . Oggi dirige un ufficio giudiziario ed è impegnata in tematiche giuridiche e psicologiche inerenti i minori di età.

La esperienza politica di MIA GANDINI è iniziata nel 2018, quando ha iniziato ad interessarsi di economia grazie a video di Borghi, Bagnai, Grossi, Galloni e altri. Con La portata delle informazioni apprese si è convinta ad impegnarsi nel territorio con un movimento nato per promuovere iniziative sull’uscita dall’euro e dalla UE. A gennaio 2021 è nel gruppo che chiama Paragone alla guida di un partito con l’obiettivo dell’Italexit e vengo incaricata del coordinamento nella mia regione, l’Emilia Romagna. Da allora non ha mai smesso di impegnarsi per diffondere cultura e progetti su questi temi, che ha scoperto di condividere con altre persone fantastiche, con le quali ha dato vita alla CONFEDERAZIONE INSIEME LIBERI Il principle impegno di MARCO MATTARELLI è il seguente :

RECUPERO DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE =================>

Recupero della sovranità nazionale in ambito economico, monetario, politico . LA SOVRANITÀ MONETARIA CONSENTIRÀ L’EMISSIONE DI MONETA CREDITO IN LUOGO DEL DEBITO GRAVATO DI INTERESSI CHE ASSIEME ALLE TASSE ( da abbassare drasticamente) ED ALLA EMISSIONE DI TITOLI A INTERESSI BASSI A FAVORE DEL MERCATO DOMESTICO consentiranno il finanziamento dello stato in modo indipendente dalle banche internazionali che hanno costretto al pagamento di oltre 2000 miliardi di interessi in trent’anni.

In merito al debito pubblico esistente esso verrà gradualmente sostituto dai sopracitati titoli a interessi bassi a favore delle famiglie e delle piccole imprese domestiche e monetizzato con la nuova moneta sovrana in modo graduale ed equilibrato in funzione dell’andamento della economia. La politica monetaria sovrana deve avere i seguenti obiettivi : Pieno impiego dei fattori produttivi Controllo della dinamica dei prezzi Crescita del capitale reale Equilibrio della bilancia dei pagamenti . USCITA DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI QUALI UE, OMS, ONU E NATO========>

L’uscita dell’Italia dalla UE e l’abbandono dell’euro avverrà contestualmente alla dichiarazione di NEUTRALITÀ internazionale .

Pertanto le organizzazioni internazionali OMS, ONU e NATO saranno gradualmente abbandonate siglando accordi bilaterali in cui si prevede la NEUTRALITÀ PERMANENTE DELL’ITALIA .

STOP AL IPERLIBERISMO ULTRA GLOBALISTA ============> il COMITATO VERSO ITALEXIT ha iniziato il suo percorso nel settembre 2023 e da allora intraprende il suo “ pellegrinaggio apostolico “ per divulgare in tutti i modi il proprio convincimento profondo : stop al neo liberismo sfrenato e libertà da un EURO in mano al sistema che arricchisce pochi tecnocrati ed impoverisce le nazioni . Da anni i partiti – di destra e di sinistra – prendono ordini dai burattini eterodiretti della UE e della Commissione Europea e ci impongono sacrifici assurdi in nome del denaro, della salute, del “green” e della guerra che chiamano “pace”. Abbiamo capito che queste emergenze (il debito, le pandemie, la guerra, la salvezza green) sono solo pretesti per arricchire chi è già ricco e controllare pianeta. Sappiamo che l’unico modo per salvare il nostro Paese è USCIRE DA QUESTA TRAPPOLA! Abbiamo pertanto dibattuto a lungo sull’opportunità di partecipare alle prossime elezioni europee: perché ENTRARE nel Parlamento Europeo se per noi la salvezza è USCIRNE? La risposta è che non possiamo cambiare le regole dal di fuori e da soli!

Se gli odierni politicanti prendono ordini da Bruxelles, è da lì che dobbiamo partire per cambiare davvero le cose e ripristinare la scala di valori scolpiti nella nostra Costituzione, traditi e cancellati dai Trattati UE. Altre forze come noi si stanno muovendo – negli altri paesi della UE – con gli stessi nostri obiettivi: recuperare sovranità, dignità, autonomia monetaria e di spesa. Crediamo che fare rete con loro, dentro il Parlamento Europeo, sia un obiettivo fondamentale per cui valga la pena impegnarci con la raccolta firme.

Nessuno sa quando una palla di neve può trasformarsi in una valanga”(Vaclaz Havel – Il potere dei Senza Potere)

Mi piace: Mi piace Caricamento...