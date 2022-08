ELEZIONI POLITICHE 2022: CERTIFICATO MEDICO PER L’AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI O PORTATORI DI HANDICAP

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell’AUSL di Ferrara informa la cittadinanza che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, gli elettori portatori delle seguenti disabilità:

gravi difficoltà alla funzione motoria degli arti superiori;

grave deficit visivo;

grave riduzione della funzione deambulatoria

potranno richiedere personalmente (non sono ammesse deleghe) i certificati medici necessari per accedere accompagnati alle urne, direttamente agli ambulatori/locali a pertinenza della Medicina Legale nel periodo compreso dal 19 settembre al 24 settembre (secondo lo schemaallegato di seguito per sedi ed orari di attività con accesso libero).

Al fine di ottenere il certificato richiesto è necessario presentare al medico la documentazione sanitaria attestante la condizione di disabilità.

Sabato 24 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Ferrara della Medicina Legale, al piano terra in via Cassoli 32, potranno essere richiesti i certificati per elettori disabili residenti in tutti i Comuni della provincia.

CERTIFICATO MEDICO PER IL VOTO DOMICILIARE

PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

Le richieste di rilascio del certificato per voto a domicilio potranno essere presentate agli Uffici Elettorali dei Comuni di Residenza entro il giorno di lunedì 5 settembre 2022.

Si ricorda che il voto domiciliare è regolamentato all’art 1 l.46/2009 per:

Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5/2/92, n. 104

Elettori affetti da gravi infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dalla dimora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...