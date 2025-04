Emanuele Di Paolantonio presenta la sfida di domenica in casa contro Udine, i ragazzi di PickEat domenica saranno protagonisti

“Ci aspetta la sfida alla capolista, che è meritatamente in testa grazie la profondità e talento del roster, e qualità di gioco espressa.

Dal canto nostro noi dovremmo provare a guardare a noi stessi, cercando di fare la miglior prestazione possibile, con l’unico obiettivo di centrare una vittoria che ci darebbe ulteriore spinta nella corsa salvezza. Udine è una squadra che fa del tiro da tre punti una delle principali armi, potendo aprire il campo spesso con cinque giocatori, ed essendo una squadra che ha un numero di tentativi maggiore da tre punti rispetto a quello che fa da dentro l’arco.

Quindi sarà molto importante l’aspetto difensivo, cercando di essere efficaci sui close out così come nell’1c1 sulla palla.

Le quattro partite restanti saranno decisive ovviamente, ma come sempre sarà fondamentale l’apporto di tutti, e sia dal punto di vista difensivo sia da quello offensivo. Stacy da 3? Stacy ha dovuto giocare da esterno solo quando la situazione contingente di infortuni ci ha impedito di essere competitivi numericamente in quel reparto. Lui ci dà grandi vantaggi giocando nel suo ruolo naturale di 4, grazie alle peculiarità, in parte atipiche, per le quali lo abbiamo firmato la scorsa estate.”

Domenica speciale per la Benedetto XIV dentro e fuori dal campo, grazie ai ragazzi di PickEat. Domenica si renderanno particolarmente protagonisti, non solo con il servizio già presente da mesi alla Baltur Arena, grazie al quale è possibile ordinare cibi e bevande rimanendo comodi al proprio posto, ma anche omaggiando il pubblico di alcuni clapper con cui far sentire il proprio sostegno ai biancorossi. Cosa bisogna fare per ricevere questi gadget? Bisogna essere iscritti alla web app, così da sfruttare anche le numerose offerte dedicate.

Il team di PickEat ha presentato così la serata tutta da vivere di domenica:

“Abbiamo voluto fare un regalo a Cento e a tutti i tifosi della Benedetto, per dire grazie delle emozioni che ci avete fatto vivere in questo primo anno insieme. PickEat è nata per rendere più semplice l’esperienza di chi vive gli eventi. Ma quando siamo entrati nel palazzetto, ci siamo subito accorti che qui c’era molto di più: cuore, passione e una città intera che vibra con la squadra. Per questo abbiamo deciso di accendere il match contro Udine con una coreografia speciale. E per dare forza al vostro tifo, regaleremo a tutti presenti un battimano: un simbolo semplice, ma potente, per far sentire ancora più forte la voce di Cento. Perché se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi mesi è che… Nessuno vale quanto te.”

Ecco il link per iscriversi: https://pickeat.it/login

