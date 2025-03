“Siamo ancora molto lontani dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Mancano ancora cinque giornate di campionato, e qualcuna delle squadre intorno a noi deve recuperare una gara. Può succedere ancora di tutto.

Per questo motivo questa terza trasferta consecutiva rappresenta per noi uno snodo molto importante, ma non fondamentale. Come stiamo facendo ormai da mesi dobbiamo guardare a noi stessi prima che agli avversari, cercando di fornire domenica la migliore versione di noi.”

