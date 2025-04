Emanuele Di Paolantonio presenta l’ultima partita della Regular Season, il derby contro Forlì

“Domenica giochiamo una finale, ed avremo bisogno di tutta la nostra determinazione e di un palazzetto pieno e caldo come Cento sa fare per riuscire in questa impresa.

Sappiamo che, non dovessimo riuscirci, ci sarebbe ancora la possibilità di centrare l’obiettivo attraverso la post season, ma sono convinto che la Squadra meriti di arrivare al traguardo già domenica. Abbiamo raggiunto una concretezza di gioco tale da permetterci di sfidare chiunque a testa alta, dovremo ripeterci nuovamente attraverso una prova corale di solidità, grinta e desiderio per tutti i 40 minuti, spinti da una Baltur Arena che dovrà essere impattante come non mai!.”

