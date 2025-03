Emanuele Di Paolantonio suona la carica per il recupero di Avellino

“Con il massimo rispetto verso ogni singolo avversario che andremo ad incontrare da oggi alla fine del campionato, guardiamo a noi stessi per provare a fare sempre il meglio, cercando di vincere più partire possibile.”

Giovanni Piastra, secondo assistente allenatore, ha analizzato gli avversari ai nostri microfoni:

“Avellino rappresenta una trasferta fondamentale, sicuramente dovremo essere bravi ad entrare in campo con l’atteggiamento e la concentrazione giusta che ci è mancata nella scorsa partita. Sappiamo che Mussini e Lewis sono i loro terminali offensivi più pericolosi e dovremo essere bravi e attenti a limitarli. Intensità difensiva e “ball sharing” saranno le chiavi della partita, affrontiamo una squadra che in casa ha praticamente sempre vinto e che sta disputando un grande campionato, ma siamo consapevoli che è una partita alla portata. Stiamo preparando la partita, i ragazzi sono concentrati e motivati e pronti alla battaglia. Siamo ancora in ballo per uscire dai play out anche se il margine di errore è sempre più limitato.”

