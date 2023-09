Emi Accorsi atleta della Polisportiva Centese convocata dal Comitato Federale triathlon della Regione Emilia-Romagna

Figlia e nipote d’arte, la giovane atleta della Polisportiva Centese Emi Accorsi è stata convocata dal Comitato Federale triathlon della Regione Emilia-Romagna in sua rappresentanza nella più grande manifestazione sportiva italiana dedicata agli atleti under 14.

Nipote di un forte maratoneta e 4 volte IroMan, figlia di un padre ex professionista del rugby, nonché anch’egli 2 volte IronMan e di una mamma appassionatissima della triplice, la tredicenne Emi Accorsi è cresciuta in modo silente, ma tenace, tra le fila dei giovani atleti centesi. Quando la fisiologica crescita dei compagni di squadra ha fatto sì che molti imboccassero altre strade, Emi ha tenuto duro e, perseverando negli allenamenti di nuoto, ciclismo e podismo è riuscita a strappare un importante successo. L’essere stata convocata in rappresentanza della Regione a Nova Siri, in Basilicata, come quarta frazionista della staffetta di triathlon regionale in occasione del “Trofeo CONI”.

La manifestazione, svoltasi a Novi Siri, è dai settori riconosciuta come una “mini olimpiade”: erano presenti oltre 4.000 atleti di diversi sport, esponenti di 42 Federazioni sportive, tra le quali la Federazione Italiana Triathlon. La sola FiTri schierava 76 ragazzi provenienti da 19 regioni italiane.

Emi Accorsi ha gareggiato nella staffetta mista con i compagni di squadra Filippo Codeluppi (Avia Pervia Triathlon Mo), Miante Federico (Cus Parma) e Sofia Dall’Aglio (Cus Parma).

La gara prevedeva che ciascun frazionista percorresse 300 metri di nuoto, 3,6 km in bicicletta e 1700 metri di corsa prima di dare il cambio al successivo compagno di squadra.

Con il tempo di 1:15’47’’ i quattro alfieri regionali riuscivano a piazzare la nostra Regione al 9° posto.

Per Emi questo non è certo il primo importante traguardo, ma è sicuramente un trampolino di lancio per un glorioso futuro sportivo.

