ENTUSIASMO per la campagna abbonamenti DNA Benedetto della Sella Cento per la stagione 20/23/24

Parte nel migliore dei modi la campagna abbonamenti DNA Benedetto della Sella Cento per la stagione 2023/24: nei tre giorni di prelazione, uniti alla vendita in Piazza del Guercino di venerdì 28 luglio, sono stati prenotati circa 400 abbonamenti: un numero straordinario che mostra come l’entusiasmo attorno alla Benedetto XIV non sia scemato al termine della stagione ma, anzi, sia ancora ben percepibile in città e non solo.

Un’altra importante testimonianza della voglia di Benedetto che continua ad accomunare tutti i tifosi anche nel periodo estivo è data dall’evento di venerdì 28 luglio quando, nella suggestiva cornice di Piazza del Guercino, quasi 200 persone hanno assistito alla proiezione integrale di Underdogs, il documentario che la Benedetto XIV ha realizzato sulla stagione 2022/23; si è trattato, come ha ricordato a margine della proiezione anche Coach Mecacci, di un’occasione per salutare la stagione conclusa ormai due mesi fa ed allo stesso tempo per inaugurare, simbolicamente, quella nuova. Una nuova stagione che, come confermano i numeri, si preannuncia ricca di passione.

Ora, mentre Società, staff e squadra si preparano per i primi appuntamenti della nuova annata sportiva, per i tifosi biancorossi si apre la vendita libera degli abbonamenti: i primi appuntamenti con la biglietteria alla Baltur Arena sono per giovedì 3 e venerdì 4 agosto, dalle 16:30 alle 19:30.

Parallelamente, nel corso della settimana che si appresta ad iniziare, sarà dato il via alla vendita online su TicketSms; inoltre, acquistando il proprio abbonamento portale di biglietteria ufficiale della Benedetto, sarà possibile dilazionare il pagamento in tre rate: una possibilità dettata dalla volontà di venire incontro ai tifosi anche dal punto di vista economico.

