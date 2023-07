Esce oggi per edizioni Freccia D’Oro il libro di Mauro Villata: “Un giorno mio nonno mi disse adesso sono tutti avi tuoi!”

Esce oggi per edizioni Freccia D’Oro il libro di Mauro Villata, comico e cabarettista che ha partecipato a trasmissioni quali “Eccezionale veramente” su La7 e “Colorado” su Italia1, dal titolo: “Un giorno mio nonno mi disse: adesso sono tutti avi tuoi!”, una divertente carrellata di personaggi fantasiosi della famiglia Villata. Si va dagli improbabili prozii Dino e Sandro passando per gli sceriffi Sloan e Slim Villata, insomma tante piccole perle di comicità. Un libro sicuramente adatto per chi ha saputo apprezzare la comicità di Villata che si definisce semplicemente “comico, cabarettista, attore e un po’ illustratore” che questa volta ha “usato la carta, quella stampata” per raggiungere il suo pubblico.

