ESERCITAZIONE DI SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE A BORDO DI UNA MOTONAVE A PORTO GARIBALDI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GUARDIA COSTIERA PORTO GARIBALDI

Si è svolta nella mattinata di giovedì 14 dicembre l’esercitazione

antincendio portuale presso il porto di Porto Garibaldi, coordinata dall’Ufficio

Circondariale Marittimo, con i Vigili del fuoco, con il personale del servizio 118

provinciale e della centrale operativa Emilia EST.

Nello specifico, è stata simulata la collisione della motonave “GINO

CUCCO” nei pressi della diga sud del porto di Porto Garibaldi, con

conseguente principio di incendio, per cui è stato attivato il Piano antincendio

portuale della Capitaneria di porto di Porto Garibaldi. Dopo aver estinto

l’incendio a cura dei vigili del fuoco, è iniziata la fase dell’assistenza sanitaria,

con il trasbordo di medici e personale sanitario a bordo della motonave per

prestare assistenza ai malcapitati, e la conseguente evacuazione dei

passeggeri feriti ed ustionati dalla collisione e dall’incendio.

All’esercitazione in parola ha partecipato il personale della Guardia

Costiera di Porto Garibaldi – intervenuto sia a terra che a bordo dei

dipendenti mezzi CP 562 dell’Ufficio Locale Marittimo di Goro e del gommone

GCB 85 – personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio

– intervenuto con un gommone, con Unità di Comando Locale e con 2 mezzi

terrestri – personale del 118 di Ferrara – intervenuto con 4 ambulanze.

Erano inoltre presenti le associazioni “Croce Rossa Italiana” di Ferrara,

“Voghiera soccorso”, “Pubblica Assistenza Ferrarese” e alcuni studenti

dell’Università di Ferrara, quest’ultimi in qualità di membri dell’equipaggio della

motonave.



Tale tipo di esercitazione viene svolta a cadenza semestrale, allo scopo

di testare la validità del Piano antincendio portuale, nonché la capacità di

intervento e i tempi di risposta dei vari soggetti preposti a fronteggiare e

gestire l’emergenza, risultando pertanto uno strumento indispensabile per

aumentare la sinergia e la collaborazione tra i diversi enti/amministrazioni

coinvolti.





Mi piace: Mi piace Caricamento...