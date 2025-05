Estate 2025: al via un nuovo centro estivo inclusivo per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 17 anni

Si amplia l’offerta estiva nel Comune di Cento: con Determinazione n. 512 del 13 maggio 2025, l’Amministrazione ha affidato, tramite procedura pubblica, la co-progettazione di un nuovo centro estivo inclusivo a UISP Ferrara, in partenariato con Fondazione Don Giovanni Zanandrea, Cooperativa Bangherang, Cooperativa Intandem e Associazione Le Passeggiate di Agata.



Il progetto è rivolto a bambine, bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, con particolare attenzione all’inclusione di minori con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992. Il centro sarà attivo a Renazzo, in via di Renazzo 40, dal 9 giugno al 12 settembre 2025, dal lunedì al venerdì con orario 7:30 – 17:30.



L’iniziativa va ad affiancarsi al tradizionale Centro Estivo Comunale, che da anni accoglie i minori della scuola dell’infanzia e primaria durante i mesi di giugno e luglio. Il nuovo centro estivo inclusivo permetterà, invece, di coprire l’intero arco del periodo estivo, includendo agosto e parte di settembre, e si rivolge anche ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado, finora esclusi da questo tipo di offerta comunale.



Le attività proposte promuoveranno il diritto al tempo libero, alla socialità e al gioco in un ambiente sereno e sicuro, favorendo l’inclusione tra pari e il confronto tra fasce d’età differenti.

“L’estate può essere un momento complesso per le famiglie, soprattutto per quelle con figli con disabilità,” afferma il Sindaco Edoardo Accorsi, proseguendo: “Con questo nuovo centro estivo vogliamo dare una risposta concreta, strutturata e duratura, garantendo a tutti i minori l’accesso ad attività educative e ricreative di qualità, sostenendo i genitori nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.”



Il Comune di Cento coprirà i costi relativi alla presenza di educatori di sostegno, in modo da garantire pari condizioni economiche per tutte le famiglie, senza aggravi per quelle con minori con disabilità. La partecipazione sarà quindi a pagamento, ma la tariffa sarà unica e uguale per tutti in base alla frequenza scelta.



“L’inclusione non può essere episodica o affidata all’iniziativa del singolo,” sottolinea l’Assessora alle Politiche sociali Dalila Delogu. “Questo progetto nasce dall’ascolto dei bisogni delle famiglie e dall’esperienza positiva dei laboratori estivi realizzati con altri Comuni nel 2024. Ora facciamo un passo avanti, strutturando un servizio stabile, duraturo e soprattutto inclusivo.”



Per informazioni e contatti di iscrizione, è possibile visitare la pagina web sul sito del Comune di Cento: https://www.comune.cento.fe.it/it/news/centro-estivo-inclusivo-multisport

Dalila Delogu

