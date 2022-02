EUROMOBILIARE AM SGR, RISULTATI IN FORTE CRESCITA

● Utile a 59,6 milioni di euro (+90,9% rispetto al 2020), miglior

risultato nella storia della società;

● Asset Under Management pari a 15,6 miliardi di euro, in

crescita del 10,6% rispetto al 2020;

● raggiunti i 2 miliardi di euro su prodotti ESG.

Euromobiliare Asset Management Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo

Credem guidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppe Rovani, ha

chiuso l’esercizio 2021 raggiungendo un utile di 59,4 milioni di euro, il miglior risultato nella

storia dell’azienda.

Nel corso del 2021 la società ha lanciato 12 nuovi prodotti, focalizzando il rinnovamento

della propria gamma sui temi della sostenibilità e degli investimenti tematici. Anche grazie a

questa attività di sviluppo dell’offerta le masse in gestione hanno raggiunto i 15,6 miliardi di

euro al 31 dicembre 2021 con un incremento di oltre il 10% rispetto a fine 2020.

Il gradimento dei risparmiatori e delle reti di vendita al forte impegno della società

nell’ambito delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), testimoniato anche

dalla recente adesione ai principi per gli investimenti responsabili (PRI – Principle for

Responsible Investment) promossi dalle Nazioni Unite, è confermato da un significativo

aumento delle masse allineate agli articoli 8 e 9 della normativa SFDR, che hanno raggiunto i

2,1 miliardi di euro.

Euromobiliare Asset Management SGR ha inoltre ricevuto, per il secondo anno consecutivo,

il Sigillo dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza quale miglior gestore di fondi – Italia Medium.

“Con il 2021 si chiude un triennio decisamente positivo per la nostra azienda”, ha dichiarato

Giuseppe Rovani, amministratore delegato e direttore generale di Euromobiliare Asset

Management Sgr. “Stiamo lavorando con professionalità ed impegno”, ha proseguito Rovani,

“affinché anche nei prossimi anni i risparmiatori continuino a darci fiducia e siano soddisfatti

dei risultati dei nostri prodotti. Non smettiamo di innovare e di confrontarci ogni giorno con i

mercati e con i bisogni finanziari dei nostri clienti, che stanno evolvendo anche grazie alla

qualità della consulenza erogata dalle reti di vendita”.

“Questo risultato è stato possibile anche grazie alle forti sinergie tra le società dell’Area

Wealth Management e le reti di vendita del Gruppo Credem”, ha aggiunto Paolo Magnani,

coordinatore dell’area wealth management del Gruppo Credem. “Ritengo che questo

efficace gioco di squadra ed il nostro business model, che ha previsto il mantenimento delle

fabbriche prodotto all’interno del Gruppo, ci diano un vantaggio competitivo anche per il

futuro. I prodotti di Euromobiliare AM SGR rappresentano una componente fondamentale

per sviluppare la nostra offerta di consulenza evoluta e, quindi, mi complimento con tutte le

persone della società per l’ottimo lavoro svolto”, ha concluso Magnani

Euromobiliare AM SGR, nata nel 1984, si occupa di erogazione di servizi di consulenza

patrimoniale e gestisce e promuove la distribuzione in Italia di prodotti finanziari su tutto il

territorio nazionale tramite un organico composto da 58 professionisti. La distribuzione dei

prodotti gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR avviene attraverso le reti del

Gruppo Credem e Banca Euromobiliare S.p.A., nonché tramite altri collocatori presenti sul

territorio italiano

Mi piace: Mi piace Caricamento...