EURORAGET AL FESTIVAL DI SAN REMO: Tante le interviste a bordo del ‘van elettrico’

Torna a Pieve di Cento il van elettrico di eurotarget che in quest’ultima settimana ha girato per le vie di Sanremo ma soprattutto è stato il set delle interviste agli artisti in gara : La Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi, Noemi, Le Vibrazioni, Yuman e Matteo Romano.

Dal van infatti sono stati fatti i collegamenti di Alessandro Livreri al Festival per eurotarget insieme all’azienda ferrarese Creativite di Tommaso Puleo e Elia Menon che ne hanno gestito le riprese.

Stefano Chierici ceo della eurotarget “ #alfestival è un format che racconta con degli storytelling scritti da Alessandro quello che è successo ogni giorno a tutta la squadra partita con il Van elettrico. Abbiamo voluto fortemente portare come parola chiave il cambiamento. In un luogo dove girano tantissimi Van volevamo fare un’esperienza con uno elettrico ed infatti per le vie di Sanremo era l’unico che c’era. Gli artisti sono rimasti fortemente incuriositi sul nostro racconto del viaggio di andata e di questo ne sono molto felice. Usciranno gli episodi finali sul nostro canale youtube nei prossimi giorni che diranno di più su questo nostro progetto, che ha una morale molto forte e non è volto a vendere automobili ma bensì a qualcosa di più.”

Questa operazione è stata possibile grazie alla collaborazione con Wootune Magazine ed il suo direttore Artistico Stefano Fisico, conosciuto da tutti nella scena musicale e che nell’ultima puntata di Amici di Maria de Filippi ha ricoperto il ruolo di giuria tecnica.

Il trailer che lancia il format non è ancora uscito ma i primi cinque video hanno già raggiunto più di 20mila persone tra Youtube, Facebook e Instagram.

Ora non ci rimane di scoprire come finisce questo racconto, gli episodi si trovano tutti gratuitamente su Youtube nella pagina di eurotarget.

