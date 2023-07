EUROVITA, DEFINITE LE BASI PER UNA SOLUZIONE DI SISTEMA, SENZA UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE. CLIENTI PIENAMENTE TUTELATI

Le cinque primarie compagnie assicurative italiane (Allianz, Intesa

Vita, Generali Italia, Poste Vita, Unipol SAI) diventeranno le nuove

controparti dei sottoscrittori delle polizze Eurovita

In data odierna, su impulso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, nonché con la collaborazione del Comitato di Sorveglianza e del

Commissario Straordinario di Eurovita, è stata raggiunta un’intesa tra 25 banche distributrici

delle polizze Eurovita, le cinque primarie compagnie assicurative italiane (Allianz Italia, Intesa

Sanpaolo Vita, Generali Italia, Poste Vita e Unipol SAI) ed alcuni dei principali istituti bancari

italiani (Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo e

Mediobanca), su un’operazione finalizzata alla tutela dei sottoscrittori delle polizze di Eurovita.

L’IVASS e la Banca D’Italia hanno seguito con attenzione la definizione dell’operazione

nell’ambito dei propri ruoli istituzionali e hanno preso atto con favore dell’accordo.

Lo spirito dell’iniziativa, condiviso da tutti i partecipanti, è quello di raggiungere l’obiettivo di

garantire la piena tutela degli investitori che hanno sottoscritto polizze Eurovita: in questo

quadro, è infatti previsto che, ad esito dell’operazione, l’intero portafoglio assicurativo delle

banche distributrici (sotto riportate) sia rilevato dai cinque gruppi assicurativi che diventeranno

pertanto le nuove compagnie di riferimento degli attuali clienti. Il progetto prevede, inoltre,

quale passaggio tecnico intermedio, l’iniziale trasferimento delle polizze ad una società

assicurativa di nuova costituzione, che sarà partecipata dalle cinque compagnie assicurative

sopra citate.

Le banche distributrici, oltre agli aggiornamenti sullo stadio di avanzamento delle negoziazioni,

provvederanno a comunicare in una fase successiva ai clienti quale compagnia assicurativa

diventerà la nuova controparte, ed assisteranno i medesimi per ogni eventuale necessità.

Hanno aderito all’accordo le seguenti banche/gruppi bancari distributori: Banca Agricola

Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca di Piacenza, Banca Fideuram, Banca

Basilicata, Banca Popolare Sant'Angelo, Banca Profilo, Banco Desio, BNL, Cassa di Risparmio di

Basilicata, Banca Popolare Sant’Angelo, Banca Profilo, Banco Desio, BNL, Cassa di Risparmio di

Volterra, Cassa Lombarda, FinecoBank, Finint Private Bank, Gruppo Banca Monte dei Paschi di

Siena, Gruppo BCC Iccrea, Gruppo Cassa Centrale Banca, Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano,

Gruppo Credem, Gruppo Credit Agricole, Gruppo Unicredit, Mediobanca, UBS EUROPE SE –

Succursale Italia.

L’impegno delle parti è di finalizzare l’operazione nel più breve tempo possibile, fermo restando

la necessaria condivisione e implementazione di tutti i necessari strumenti contrattuali e

l’ottenimento delle relative autorizzazioni di legge.

