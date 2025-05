EX SIMBIANCA: Presentato un Piano di riqualificazione

E’ stato depositato presso il Comune di Cento, ai sensi della legislazione vigente, il Piano Particolareggiato di iniziativa Privata, denominato “Ex Simbianca”, relativo alla zona “B1.6” ubicata a Cento (FE) – capoluogo, su Via Marescalca. Gli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato, unitamente al rapporto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, rimarranno depositati presso l’U.O.S. Urbanistica e Ambiente in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi dal 23 .05.2025 (data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune) al 22 .06.2025, compresi gli estremi, consultabili sul sito del Comune nell’area dell’albo pretorio

