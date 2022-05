FABIO BERGAMINI: «TROVARE UN EQUILIBRIO TRA SERVIZI DIGITALI E SALVAGUARDIA DEGLI SPORTELLI, PER TUTELARE I TARGET PIU’ DEBOLI»

«Trovare un equilibrio tra la necessità di digitalizzare i servizi e la tutela degli utenti più deboli si può e si deve. Bper la smetta di voltarsi dall’altra parte, di fronte alle sollecitazioni della politica, e dica chiaramente cosa vuole fare della rete di filiali presente sul territorio ferrarese». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, chiede che Bper accolga le indicazioni emerse in Assemblea Legislativa, dove si è recentemente discussa una risoluzione che intendeva fare luce sulla riorganizzazione in atto degli sportelli del gruppo bancario, ridottisi in poco tempo da 55 a 28 sul territorio ferrarese. «Un territorio “terremotato” dal crack Carife e che ora rischia di restare depotenziato dalla riduzione sistematica di filiali periferiche, che penalizzano soprattutto gli utenti più deboli, come gli anziani».

