“Facile come suonare il pianoforte”: Il nuovo libro di Samuele Masarati, presentazione alla Casa della Musica di Pieve di Cento

DiGiuliano Monari

Ott 10, 2025
Sarà presentata il prossimo 19 ottobre alle ore 17 presso la Casa Della Musica di Pieve di Cento la nuova fatica letteraria di Samuele Masarati.

Dopo il felice esordio dello scorso anno con “O2, Una storia vera” in cui l’autore raccontava la propria esperienza durante il ricovero a causa del COVID, Masarati propone al pubblico “Facile come suonare il pianoforte” saggio di carattere psico-pedagogico, che ha lo scopo di preparare l’allievo ad intraprendere lo studio del pianoforte con facilità e metodo, trattando tutti quegli argomenti che possono rallentare o addirittura rendere impossibile un fluido percorso didattico.

La pubblicazione, curata dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, analizza le paure, le ansie che attanagliano l’allievo, ma anche l’ottimizzazione del tempo dedicato allo studio, sono i temi trattati dall’autore, per rendere l’apprendimento dello strumento, più semplice e veloce. Molto indicato anche a tutti i neolaureati che decidono di intraprendere la carriera dell’insegnamento del pianoforte. La serata sarà condotta da Stefania Cento con momenti musicali e grandi interpreti.

Giuliano Monari

