FAVA SPA PREMIATA PLATINUM SPONSOR DELLA BENEDETTO XIV

In occasione del big match casalingo contro la Vanoli Cremona la Benedetto XIV ha premiato Fava SpA come suo Platinum

Sponsor, azienda centese, tra le eccellenze nel mondo della produzione di impianti per la pasta, pioniera dell’automazione

nell’industria pastaria.

A ricevere la targa commemorativa dal Presidente è stato il Direttore Amministrativo e Finanziario – CFO di Fava SpA Dott.

Andrea Namari che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Prima di tutto desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Benedetto XIV per questo riconoscimento. Oggi sono qui a

ritirarlo a nome di tutta l’azienda Fava. Sono molto orgoglioso di far parte di un’azienda che crede nei valori dello sport,

molto spesso assimilabili alla filosofia imprenditoriale: fatica, allenamento e costanza sono principi volti al miglioramento in

una chiave di successo, sempre accompagnati da una buona dose di talento. Reputo lungimirante un imprenditore che

crede nel valore dello sport e far parte di un’azienda che sposa questa idea non può che rendermi felice. Per Fava SpA

accompagnare la Benedetto XIV nei propri obiettivi sportivi è motivo di grande orgoglio.”

