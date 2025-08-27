  • Mer. Ago 27th, 2025

FDI CENTO: RIPRISTINO E POTENZIAMENTO PARCHI, “Inclusione e salute per tutta la comunità”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ago 27, 2025
Fratelli d’Italia propone il rilancio dello sport nei parchi pubblici: “Inclusione e salute per tutta la comunità”

Lo sport come strumento di salute, inclusione e coesione sociale, è questa la filosofia che anima l’Ordine del giorno che verrà presentato in Consiglio comunale da Alessandro Guaraldi e sottoscritto anche dai restanti Consiglieri di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone e Marco Pettazzoni. Il documento chiede al Sindaco e alla Giunta di avviare uno studio di fattibilità per il ripristino e il potenziamento delle installazioni sportive nei parchi pubblici, individuando come progetto pilota il parco di via Bondenese a Casumaro.

L’iniziativa prende spunto dal crescente interesse verso l’outdoor training, l’allenamento fisico all’aperto, che unisce i benefici dell’attività sportiva a quelli del contatto con la natura, favorendo al tempo stesso la socializzazione e uno stile di vita sano. A Casumaro, in particolare, negli ultimi anni il parco di via Bondenese si è distinto come luogo di ritrovo grazie a eventi sportivi e ludici molto partecipati che hanno dato vitalità a tutta la frazione. Spiega Il Consigliere Alessandro Guaraldi: “È proprio da qui che vogliamo partire. Il nostro obiettivo è dare ancora più valore a un’area già vissuta e amata, dotandola di nuove strutture sportive e riqualificando quelle esistenti, dalla rete protettiva per il campo da beach volley all’illuminazione per l’utilizzo serale, fino alla manutenzione del campo da basket e della fontanella. Vogliamo inoltre che le nuove attrezzature per poter praticare outdoor training siano pienamente accessibili anche alle persone con disabilità, così da garantire pari opportunità a tutti i cittadini e promuovere uno sport libero, intergenerazionale e inclusivo. Sono piccoli interventi ma di grande importanza per tutti i cittadini che vogliono usare il parco per socializzare, allenarsi o divertirsi”.

L’ordine del giorno prevede inoltre che, sulla base dei risultati del progetto pilota a Casumaro, l’esperienza possa essere estesa agli altri parchi comunali, avviando un percorso graduale di riqualificazione. 

Concludono i Consiglieri di Fratelli d’Italia: “Se il progetto del parco di Casumaro porterà risultati tangibili, potremo replicare questo modello in tutto il comune di Cento, restituendo ai cittadini parchi vivi, funzionali e davvero alla portata di tutti. La commissione competente sarà quindi attivata in modo concreto per valutare il progetto e le possibili nuove proposte. Questo è il modo di far politica che vogliamo e che ci contraddistingue”.

