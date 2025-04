FDI: “CONFERENZA STAMPA DI PROTESTA – SABATO MATTINA ALLE ORE 11.00 DAVANTI ALLA PALESTRA DELLA BOCCIOFILA”

Il sindaco di Cento vuole demolire un luogo storico di sport, socialità e memoria collettiva. Noi diciamo NO.

Sabato mattina ci troveremo davanti alla palestra della Bocciofila – uno spazio pubblico che per anni ha ospitato generazioni di cittadini – per denunciare con forza la scelta scellerata dell’amministrazione comunale: radere al suolo la palestra per costruire un dormitorio, senza alcun confronto con la cittadinanza, senza alcuna visione di futuro.

A nulla è servita la raccolta firme promossa dai cittadini, che chiedeva di fermare questa decisione. Il sindaco ha deciso di ignorarla, voltando le spalle alla voce della comunità.

Non è così che si amministra una città. Non è così che si rispetta chi la vive ogni giorno.

Facciamo sentire la nostra voce, prima che sia troppo tardi.

Sabato mattina, davanti alla palestra della Bocciofila.

La città non si tocca. La storia non si cancella. La volontà popolare non si ignora.

