FEDERICO MUSSINI RINNOVA CON LA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è felice di annunciare il rinnovo biennale, con opzione di uscita, del contratto con Federico Mussini.

“Sono molto contento di proseguire il mio rapporto con Cento perché è una squadra che mi ha dato tanto l’anno scorso”, ha spiegato Mussini. “Qui mi è stata data la possibilità di esprimermi ad alti livelli ed io voglio continuare a crescere perché sono consapevole di poter dare ancora di più: penso che questa sia la situazione giusta per poterlo fare e per aiutare una società ambiziosa come è la Benedetto a raggiungere risultati sempre migliori”.

Il playmaker reggiano, classe 1996, è arrivato alla corte di Matteo Mecacci nel corso della stagione passata dopo aver militato per quasi tre stagioni nell’APU Udine; in precedenza, il suo ricco curriculum cestistico lo ha visto calcare non solo i campi della Serie A1 (con Reggio Emilia, Pesaro e Trieste) e della Serie A2 (ancora con i giuliani, oltre all’esperienza a Udine) ma anche quelli, prestigiosi, della NCAA: nella sua esperienza a stelle e strisce, Federico ha infatti indossato per due stagioni la canotta della St. John’s University di New York.

Dall’arrivo a Cento nel dicembre 2022, Mussini ha ricoperto con classe ed efficacia il ruolo di sesto uomo “di lusso” nei piani di Coach Mecacci, mantenendo una media in regular season di quasi 9 punti e 2 assist per partita, insieme ad oltre 3 rimbalzi, salendo ulteriormente di livello tra fase ad orologio e playoff: resta quindi alla Benedetto uno degli autentici protagonisti della storica stagione appena terminata.

