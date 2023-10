FERRARA: Aggredisce anziano in zona GAD, denunciata venticinquenne per rapina aggravata

Sono le prime ore della mattina di giovedì 12 ottobre quando un pensionato, classe 1947, percorre a piedi il marciapiede di via Felisatti a Ferrara. È una giornata tranquilla, ci sono poche persone in giro, mai l’uomo si sarebbe aspettato quello che sarebbe accaduto da lì a breve: una giovane dalla corporatura esile improvvisamente lo raggiunge di corsa e con violenza lo spinge a terra

. Con forza strappa dal collo del malcapitato una collanina in oro, a cui era appesa la fede nuziale, e poi si allontana velocemente per le vie limitrofe. Il settantaseienne, ripresosi dallo shock, chiama il 112 e in pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara lo raggiunge sul posto raccogliendo le prime informazioni. I militari procedono ad un attento sopralluogo e, a poca distanza dal luogo dei fatti, notano una telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver documentato quanto accaduto. Una volta ottenute le immagini registrate dall’occhio elettronico, basteranno pochi istanti agli uomini della Stazione di Ferrara, competenti per le indagini sulla rapina, per riconoscere il volto di A.D., classe 1998, gravata da precedenti specifici. La donna è stata quindi denunciata a piede libero per rapina aggravata.

