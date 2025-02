Ferrara. Aggredisce i carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di ieri martedì 18 febbraio, un uomo si è presentato presso la Stazione carabinieri di Ferrara. Il 32nne di origine straniera in evidente stato di alterazione psicofisica, convinto di aver perso un documento all’interno della caserma ne richiedeva la restituzione. Nonostante i ripetuti tentativi da parte del personale in servizio di spiegargli che il documento non si trovava all’interno della struttura, l’uomo dava in escandescenza aggredendo il personale che, per contenerlo, è stato costretto ad utilizzare lo spray “oleoresium capsicum” in dotazione. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato rimesso in libertà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...