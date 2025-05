Ferrara. Aggredisce i carabinieri: bloccato e arrestato dai militari

Nel pomeriggio di ieri 11 maggio, mentre transitava in piazza Verdi, un cittadino notava un giovane a torso nudo in evidente stato di alterazione psicofisica che si aggirava nella piazza. Dopo aver contattato il 112 ed aver segnalato il comportamento del giovane, sul posto giungeva un equipaggio della Stazione di C.so Giovecca. I militari, dopo aver tranquillizzato il soggetto, contattavano il 118 richiedendo l’intervento di un’ambulanza al fine di farlo sottoporre a controllo medico. Il giovane, identificato in un ventiduenne residente a Ferrara, in un primo momento saliva a bordo del mezzo con atteggiamento collaborativo. Nel corso del tragitto verso il Pronto Soccorso del “Sant’Anna” però, il comportamento del ragazzo è cambiato diventando più aggressivo, tanto da danneggiare strumentazione sanitaria presente a bordo dell’ambulanza. Giunto presso il Pronto Soccorso, il ventiduenne continuava ad avere un atteggiamento aggressivo: dopo aver tentato di scagliarsi contro un suo congiunto appena giunto sul posto, aggrediva infatti i carabinieri che erano immediatamente intervenuti per contenerlo. Lo stesso veniva quindi bloccato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di oggi, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione CC di Corso Giovecca per tre volte la settimana.

