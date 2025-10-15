Ferrara. Aggredisce i sanitari e si oppone ai carabinieri: arrestato 24enne.

Nella notte di oggi 15 ottobre, alle ore 01.00 circa, un’ambulanza era intervenuta in via Modena in quanto un automobilista aveva segnalato al 118 la presenza in strada di un uomo che necessitava di aiuto. Pochi minuti dopo, giungeva sul posto il mezzo di soccorso unitamente all’automedica. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure al malcapitato, lo avevano fatto salire sull’ambulanza per trasportarlo presso il Pronto Soccorso quando, all’improvviso, giungeva un uomo, visibilmente in stato di alterazione psicofisica, che saliva a bordo dell’ambulanza imprecando contro i sanitari e scagliandosi contro tutto ciò che gli capitava a tiro. Data la situazione di pericolo, al fine di scongiurare peggiori conseguenze, i soccorritori scendevano dal mezzo e trovavano rifugio all’interno dell’automedica.

A quel punto, mentre uno dei sanitari contattava il numero di emergenza 112, il soggetto continuava a scatenare la sua ira colpendo ripetutamente l’automedica sulla carrozzeria. In pochi minuti, giungevano sul posto due equipaggi della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara. Notati i militari, l’uomo, ancora in escandescenza, si dirigeva verso gli stessi nell’intento di salire nuovamente all’interno dell’ambulanza. I carabinieri, nel tentativo di riportarlo alla calma lo bloccavano, ma l’uomo continuava ad avere un comportamento aggressivo tentando di colpirli. A quel punto il soggetto, successivamente identificato in un 24enne straniero, veniva reso inoffensivo e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara. Questo pomeriggio, presso il Tribunale estense, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, 1.000 euro di multa, pena sospesa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...