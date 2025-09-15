Ferrara. Aggredisce il cliente della compagna: identificato dai carabinieri e denunciato per rapina.

Nel pomeriggio del 23 luglio u.s., una pattuglia della Stazione di Villanova era intervenuta in via Modena, nei pressi di un bar, in quanto un giovane riferiva di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Mentre i sanitari del 118 medicavano l’uomo, un trentenne, lo stesso riferiva di aver avuto nel corso della mattinata un alterco con una prostituta. L’uomo precisava che, al termine della discussione, aveva lasciato l’appartamento della donna allontanandosi, per ripicca, con il cellulare della stessa. Dopo alcune ore, il trentenne veniva contattato telefonicamente da una persona che gli dava appuntamento presso il bar di via Modena al fine di chiarire la situazione e restituire il cellulare. Raggiunto il locale, il trentenne era stato avvicinato da un uomo che, dopo averlo aggredito percuotendolo, si era riappropriato del telefono cellulare asportando inoltre all’uomo 200 euro in contanti.

Immediatamente erano scattate le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Porotto, competente per territorio sul luogo del reato. Gli accertamenti, condotti anche mediante l’analisi delle utenze telefoniche che avevano contattato la vittima, hanno così permesso di identificare l’autore dell’aggressione: un giovane, classe 2001, compagno della prostituta con cui la vittima aveva avuto la discussione il 23 luglio. L’uomo è stato quindi denunciato per l’ipotesi di reato di rapina nonchè per le lesioni cagionate al trentenne (giudicate guaribili dai sanitari in 3 giorni).

PROVINCIA: i Carabinieri augurano “BUON ANNO SCOLASTICO!” agli studenti ferraresi.

Anche quest’anno l’anno scolastico ha avuto inizio e migliaia di studenti della provincia di Ferrara sono tornati sui banchi di scuola.

Gli studenti delle scuole primarie, oltre agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, fuori dagli istituti hanno incontrato anche i Carabinieri che hanno augurato a tutti i piccoli studenti un “buon inizio delle lezioni”.

Anche per quest’anno l’Arma sarà presente nelle scuole, non solo all’ingresso e all’uscite dalle lezioni per garantire la necessaria cornice di sicurezza e prevenire la consumazione dei reati, ma soprattutto con i consueti incontri sulla legalità che verranno organizzati presso gli istituti di ogni ordine e grado in base al “protocollo d’intesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile” siglato da Prefettura, Istituti Scolastici e Forze di Polizia.

Anche in questo giorno speciale, l’Arma estense ha voluto manifestale la propria vicinanza alla popolazione, rinnovando ancora una volta i reciproci sentimenti di affetto e stima che li legano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...