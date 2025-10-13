Ferrara. Aggredisce la madre e poi si oppone alle operazioni dei carabinieri: arrestato per resistenza.

Nella serata di ieri 12 ottobre, la centrale operativa dei carabinieri di Ferrara ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che, residente unitamente al figlio in via Bologna, era stata aggredita dallo stesso. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri della Stazione di San Martino e della Sezione Radiomobile. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato la donna, 62enne di origine straniera, che li stava aspettando impaurita. La stessa, tranquillizzata dai militari, ha riferito che, poco prima, il figlio 38enne l’aveva aggredita per futili motivi colpendola al volto e spingendola ripetutamente contro il muro. L’uomo, che nel frattempo si era chiuso nella sua camera da letto, è stato quindi raggiunto dai militari e trovato in evidente stato di ubriachezza. Alla vista dei carabinieri, il 38enne ha iniziato subito a palesare una forte aggressività insultandoli e minacciandoli. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha improvvisamente impugnato una forbice da sarto, per complessivi 15 cm di lunghezza, rivolgendola verso i militari.

A quel punto i carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara, in attesa dell’udienza. Nel primo pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, due volte la settimana, presso la Stazione Carabinieri competente per territorio

