Ferrara. Aggredito al termine della serata in discoteca: denunciato un diciottenne per lesioni

Aveva trascorso la serata facendo il deejay in una discoteca del capoluogo. Non si sarebbe certamente aspettato quello che sarebbe successo una volta uscito dal locale. Erano le 04.45 circa del 23.02 u.s. quando il giovane, terminata la serata, stava percorrendo corso Biagio Rossetti in compagnia della propria fidanzata, in direzione dell’autovettura parcheggiata poco distante. Improvvisamente il ragazzo è stato avvicinato da due soggetti che, dopo averlo accusato immotivatamente di avergli gettato una bottiglia di vetro addosso nel corso della serata, si sono accaniti contro di lui colpendolo con calci e pugni per poi allontanarsi velocemente a piedi. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile avviando i primi accertamenti. In seguito all’evento, il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili con prognosi di 15 giorni. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Ferrara ed avviate già nelle prime ore del mattino dello stesso giorno, hanno consentito di identificare uno dei due aggressori, un diciottenne residente in provincia di Ferrara, che è stato denunciato per l’ipotesi di reato di “lesioni” alla Procura della Repubblica estense. Gli accertamenti dei militari sono tuttora in corso al fine di identificare il secondo soggetto. Parallelamente proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta la stessa mattina, all’interno del parcheggio “Diamanti”, ai danni di tre giovani.

