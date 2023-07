FERRARA: Arrestato dai Carabinieri 25 enne extracomunitario per rapina ai danni di una giovane donna

Nella tarda serata di mercoledì 19 luglio 2023, due Carabinieri della Stazione di Ferrara, liberi dal servizio ed in abiti civili, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato di rapina di un uomo extracomunitario.

Mentre i due militari passeggiavano in Via San Romano a Ferrara, hanno notato che l’uomo, viaggiante in sella ad una bicicletta, ha avvicinato una ragazza che, in compagnia di un’amica stava facendo una videochiamata con il proprio smartphone. Con una mossa repentina il soggetto ha strappato dalle mani della giovane il costoso apparecchio cellulare e per invalidarne la reazione e quindi assicurarsi la fuga, ha colpito con una violenta spallata la vittima per poi darsi a precipitosa fuga seguito di corsa dalle due giovani amiche.

I due militari, pertanto, senza alcuna titubanza si sono posti immediatamente all’inseguimento del ciclista rapinatore che hanno raggiunto e bloccato qualche decina di metri più avanti il quale nel frattempo si era però sbarazzato del cellulare. I Carabinieri hanno quindi controllato palmo a palmo tutto il percorso seguito dal rapinatore, rinvenendo lo smartphone asportato occultato in una siepe che è stato immediatamente restituito all’avente diritto.

Una volta dichiarato in arresto l’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma di via Appuntato Carmine della Sala in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella tarda mattinata odierna avanti all’A.G. di Ferrara che ha convalidato l’arresto e rinviato la discussione dibattimentale. Ritenendo, inoltre, fondata la possibilità che l’arrestato, se lasciato libero senza controlli, possa commettere altri reati della stessa specie, la stessa A.G. ha disposto l’applicazione nei confronti del medesimo dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana negli orari che il medesimo organo di controllo riterrà opportuni.

