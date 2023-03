FERRARA: Arrestato dai Carabinieri 26enne in esecuzione ordine di custodia cautelare in carcere

Nel primo pomeriggio del 13 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Ferrara C.so Giovecca, hanno proceduto all’arresto di un ventiseienne ferrarese, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale estense su richiesta della Procura della Repubblica di Ferrara, poiché responsabile di maltrattamenti verso i genitori conviventi, ponendoli in uno stato di soggezione e costante paura, dovuto a quotidiane violenze psicologiche e fisiche per ottenere denaro o quant’altro dal medesimo richiesto.

L’arrestato, trasferito presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri, dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale Estense.

