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FERRARA: ARRESTATO UN EVASO

DiComando Carabinieri

Mag 26, 2022
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IL 24 MAGGIO SCORSO, DURANTE I SERVIZI PERLUSTRATIVI DI PREVENZIONE REATI,  I MILITARI DELLA  STAZIONE CARABINIERI DI VILLANOVA DI DENORE AVEVANO PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UN TRENTENNE, APPURANDO CHE ERA DA POCO EVASO DA UNA COMUNITA’ TERAPEUTICA DELLA PROVINCIA, OVE DOVEVA PERMANERE IN REGIME DI DETENZIONE DOMICILIARE. PERTANTO LO TRAEVANO IN ARRESTO NELLA FLAGRANZA DI EVASIONE. NELLA MATTINATA ODIERNA SI E’ SVOLTA L’UDIENZA DI CONVALIDA, CON CONTESTUALE GIUDIZIO DIRETTISSIMO, AL CUI ESITO L’IMPUTATO E’ STATO CONDANNATO AD UN ANNO DI RECLUSIONE E RINVIATO NELLA STRUTTURA, IN REGIME DI DETENZIONE DOMICILIARE.

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