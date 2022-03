FERRARA: Atti vandalici, danneggiati due automezzi, indagano i Carabinieri.

Sabato mattina 19 marzo 2022, la proprietaria della società di trasporti “Mangherini srl”, di Ferrara, denunciava che nella notte tra venerdì e sabato ignoti, dopo essersi introdotti all’interno dell’area di parcheggio esterna alla ditta, scavalcando la recinzione, salivano a bordo di un pulman in sosta e ne danneggiavano la strumentazione elettronica. Successivamente, presumibilmente gli stessi vandali, si recavano nel parcheggio esterno alla società di trasporto e, utilizzando i martelletti d’emergenza ed un estintore asportati dal bus danneggiato poco prima, infrangevano tutti i cristalli di una Toyota Yaris, di un 45 enne residente in zona. Sul posto intervenivano i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Ferrara che procedevano alle necessarie verifiche e rilievi del caso, avviando le indagini volte all’identificazione dei responsabili.

RIVA DEL PO: Condannata per i furti, arrestata dai Carabinieri.

Domenica 20 marzo 2022, i Carabinieri della Stazione di Ro Ferrarese (Fe), dopo aver ricevuto un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Milano, procedevano alle ricerche e all’arresto di S.N., cittadina serba 51 enne domiciliata nella provincia estense, resasi responsabile di più delitti contro il patrimonio, per i quali il Tribunale meneghino l’aveva già condannata, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno ed undici mesi di reclusione. La donna, dopo le formalità di rito, in conformità a quanto disposto dalla autorità giudiziaria, è stata ristretta presso la propria abitazione, ove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

MASSA FISCAGLIA: Asportati tre trattori all’azienda agricola, indagano i Carabinieri.

Questa mattina 21 marzo 2022, presso la Stazione Carabinieri di Massa Fiscaglia (Fe), personale della “Cooperativa Terremerse”, con sede in quella località, denunciava che nel corso della notte tra il 20 e 21 marzo, ignoti, previo taglio della recinzione perimetrale dell’area cortiliva pertinenza della sede della cooperativa, si introducevano nei magazzini e capannoni dell’azienda agricola, da cui asportavano tre trattori, del valore totale superiore a 100 mila euro, coperto da assicurazione. Sul posto, a seguito della denuncia, si recavano i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Portomaggiore (Fe) che avviavano le indagini volte all’identificazione dei malfattori.

