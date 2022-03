FERRARA: Cade nel tombino e muore, disposta l’autopsia

Nel pomeriggio di domenica 27 marzo 2022, il 60 enne T.L., residente in città, decideva di uscire di casa per controllare dei tombini di scolo delle acque reflue insistenti sul giardino di sua proprietà. Verso ora di cena l’anziana madre, non vedendolo rientrare, lanciava l’allarme a parenti, amici e vicini. Dopo qualche ora l’uomo veniva rinvenuto riverso col capo e parte del busto all’interno del tombino. Alla chiamata di soccorso rispondevano immediatamente i Carabinieri, il 118 ed i Vigili del Fuoco, che si recavano sul posto ma ai quali non restava che constatare il decesso dell’uomo. Pur non essendo state rinvenute tracce di violenza, la salma veniva messa a disposizione della Autorità, per gli esami autoptici per accertare le cause del decesso.

