Ferrara. Carabinieri: eseguiti due arresti in poche ore in città.

Erano le 18.00 dello scorso 26 febbraio quando, quattro persone entravano in un supermercato di via Ungarelli. Gli uomini, dopo aver colmato completamente il carrello di prodotti alimentari, invece di dirigersi verso le casse si portavano verso il varco di accesso alle corsie dove, approfittando della temporanea apertura del tornello, uscivano senza pagare la merce. I quattro venivano notati da una cliente che allertava i dipendendenti dell’esercizio commerciale così, mentre il responsabile del punto vendita li seguiva nel parcheggio, contattava contemporaneamente il 112. Gli uomini nel frattempo iniziavano a caricare la refurtiva nel bagagliaio della macchina ma, vistisi scoperti, improvvisamente salivano a bordo dell’auto lasciando sul posto più di metà della refurtiva ed un complice. Pochi minuti dopo, sul posto giungeva un equipaggio della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara che rintracciava il soggetto rimasto con la refurtiva mentre cercava di nascondersi nelle vicinanze. L’uomo, un 46enne non nuovo a questo tipo di azioni, è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato tradotto presso la camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara mentre la refurtiva, consistente in più di 500 euro di merce, è stata restituita all’esercizio commerciale.

Poche ore dopo invece, un equipaggio della Stazione di Ferrara, mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio in via Darsena, notava un’auto sospetta. Ad attirare l’attenzione dei militari, era stata la singolare circostanza che l’auto procedeva con i vetri completamente appannati. Alla guida del mezzo, i militari riscontravano la presenza di un 27enne. Dopo i primi approfondimenti è emerso che in realtà il soggetto, oltre a guidare un mezzo non assicurato, non aveva mai conseguito la patente di guida. Il comportamento dell’uomo nel corso del controllo, ha fatto insospettire ulteriormente i carabinieri che, per approfondire la situazione, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. Occultati sulla sua persona, i carabinieri hanno rinvenuto diversa sostanza stupefacente: otto dosi di eroina (per un peso complessivo di 18,5 grammi), uno pezzo di hashish (per un peso complessivo di 10 grammi) e della cocaina (per un peso complessivo di 0,9 grammi). Tutta la sostanza è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente venendo trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Della Sala.

Nel pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato gli arresti condannando il 46enne a dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, mentre al 27enne ha inflitto una condanna di un anno e sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...