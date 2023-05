FERRARA: Carabinieri in prima linea per fronteggiare i disagi del maltempo

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, con tutte le articolazioni dislocate sul territorio, in queste difficili ore a causa dalle pessime condizioni metereologiche che hanno colpito l’Emilia Romagna, sta ininterrottamente operando per fornire assistenza a tutta la popolazione.

Continue le chiamate alle Centrali Operative da parte dei cittadini per segnalare disagi, strade allagate e varie richieste di aiuto, che trovano puntuale risposta da parte delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio, che per meglio fronteggiare le problematiche connesse con il maltempo sono state incrementate.

Dalla scorsa notte il Comando Provinciale di Ferrara ha, inoltre, inviato diversi equipaggi in supporto nella confinante provincia di Ravenna, i quali sono stati impiegati in molteplici interventi di soccorso in favore della popolazione locale.

Per tutta la durata della perturbazione le cinque Compagnie e le trentotto Stazioni dislocate sul territorio della provincia, garantiranno la massima proiezione esterna ed il collegamento con i Comuni per fornire tutto il supporto necessario alla cittadinanza per ridurre i disagi.

