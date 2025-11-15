Ferrara. Carabinieri: inaugurati i nuovi uffici della Stazione di Ferrara e della Sezione Radiomobile.

Funzionalità, sicurezza e confort. Queste sono le caratteristiche su cui è stata improntata l’opera di ammodernamento che ha coinvolto una considerevole porzione della caserma “Carmine della Sala”, sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara. Grazie al grande impegno della proprietà dell’immobile, la società “Copma”, rappresentata dal General Manager, Dr. Luca Bosi, un’intera area di 200 mq della caserma, precedentemente destinata al ricovero dei mezzi di servizio, ospita oggi nuovi e funzionali uffici destinati alla Stazione di Ferrara ed alla Sezione Radiomobile. Nella mattinata di oggi, presso la nuova sala briefing, il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Di Stefano, ha presieduto la conferenza stampa di presentazione dei nuovi locali. Dopo aver ringraziato il Dr. Bosi per la realizzazione dell’opera di rinnovamento infrastrutturale, il Colonnello Di Stefano ha illustrato le specificità dei nuovi locali: non soltanto uffici, ma ambienti in cui accogliere il cittadino in un clima confortevole e rassicurante, magazzini per gli equipaggiamenti destinati alle operazioni di ordine pubblico ed ai servizi di pronto intervento, archivi nonché una “stanza tutta per sé”. Come sottolineato dal Colonnello Di Stefano infatti, grazie alla collaborazione con l’associazione “Soroptimist International d’Italia”, rappresentata in conferenza stampa dalla Dott.ssa Patrizia Guidi, è stata realizzata una stanza appositamente concepita per l’accoglienza e l’ascolto delle vittime di violenza di genere e delle vittime particolarmente vulnerabili. Un ambiente dedicato esclusivamente all’ascolto ed al sostegno alla vittima, arredato in modo accogliente ed orientato a consentire la nascita di un rapporto empatico e di fiducia tra il carabiniere e la vittima di violenza. Il Comandante Provinciale, successivamente, ha evidenziato l’importante contributo dato da alcuni artisti ed istituzioni locali, che hanno messo a disposizione del Comando le loro abilità ed il loro tempo per la realizzazione di alcune opere d’arte. Grazie all’impegno della Sig.ra Raffaella Lambertini, operatore socio sanitario presso l’Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna e grande appassionata di pittura, nell’androne principale della caserma è stato dipinto a mano l’iconico stemma araldico dell’Arma. L’opera, realizzata con pittura acrilica, è stata completata da una frase rievocativa delle origini del famoso motto “nei secoli fedele”. Il Comune di Ferrara invece, grazie al lavoro del Dott. Vasilij Gusella, laureato in Storia dell’Arte nonché stimato Conservatore storico dell’arte presso i Musei d’Arte del Comune di Ferrara, ha fornito in comodato d’uso tre opere che sono state installate presso la sala briefing del Comando. Si tratta del dipinto su tela di Giovanni Bettolo, risalente al 1990 ed intitolato “Castello rosso o cattedrale”, dell’opera “Fila di mandolini davanti al castello”, realizzata nel 1976 da Luigi Quaggia, nonché dell’olio su tavola di Ervardo Fioravanti, dipinto nel 1952 e denominato “La fiera di San Giuseppe a Ferrara”. Nella stessa sala, si può ammirare inoltre l’opera realizzata dall’artista Gabriele Cosenza, in arte Indako Art, che ha realizzato un murales che ripercorre idealmente l’evoluzione dei mezzi in dotazione ai reparti Radiomobile dell’Arma dei

Carabinieri. L’artista Sabrina Bonaguro, formatasi professionalmente presso il liceo artistico “Dosso Dossi” di Ferrara e successivamente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha invece donato un quadro realizzato con la tecnica dell’acrilico, che riunisce sulla stessa tela tutte le rappresentazioni

più famose dell’Arma: la carica di Pastrengo del 30 aprile 1848, i “carabinieri nella tormenta” nonché la santa patrona, “Virgo Fidelis”. Le opere esposte vedono anche il contributo del pittore Nevio Zorzetto, originario di Sacile ed affermato artista che vanta numerose esposizioni a livello nazionale ed internazionale. Zorzetto ha realizzato e donato al Comando una tela su cui si intrecciano modernità e tradizione: sullo sfondo del castello estense infatti, si stagliano le figure stilizzate di un ufficiale e di tre carabinieri che vestono la tradizionale grande uniforme speciale. Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto dal Colonnello Di Stefano al Dott. Ennio Manuzzi, presidente di “Ceramiche Sant’Agostino”, che ha realizzato e donato un’opera in ceramica di 110 x 270 riproducente il castello estense, che è stata scelta come sfondo per tutti gli eventi istituzionali che saranno celebrati nella sala briefing.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa infine con la visita ai locali e con il rinnovato ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di una così importante opera di rinnovamento di cui beneficeranno non soltanto i carabinieri, ma con loro l’intera cittadinanza.

