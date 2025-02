Ferrara. Carabinieri: un minorenne arrestato per rapina e uno denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Continua l’azione di contrasto da parte dell’Arma dei Carabinieri nel capoluogo estense. Nella tarda mattinata del 30 gennaio u.s., un giovane di 16 anni faceva ingresso in un negozio situato in via Darsena. Dopo essersi aggirato tra gli scaffali, apparentemente come un normale cliente, il giovane si è appropriato di una tronchesina in vendita e, raggiunto un espositore, ha utilizzato l’attrezzo per forzare i dispositivi anti taccheggio asportando due orologi in esposizione. L’azione del ragazzo non è però passata inosservata: un dipendente dell’esercizio commerciale ha notato infatti i movimenti sospetti del giovane cliente raggiungendolo. Il sedicenne, vistosi scoperto, cercando di guadagnarsi la fuga si è avventato sul dipendente aggredendolo a morsi e spintonandolo con violenza. In aiuto del dipendente, dopo aver allertato il 112, è intervenuto un amico dello stesso ingaggiando con il ragazzo una violenta colluttazione. In pochi minuti sul posto è giunto un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara che ha bloccato il sedicenne, interrompendone l’azione violenta. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per rapina e la refurtiva, ancora in possesso del ragazzo, è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Bologna, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza del capoluogo emiliano. L’arresto è stato convalidato ed il minore è stato collocato in comunità.

Nel pomeriggio di ieri 31 gennaio invece, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, un equipaggio della Sezione Radiomobile, transitando nei pressi del parco “Pareschi”, ha notato un gruppo di ragazzi intento a confabulare in un angolo. Alla vista dei militari, uno dei ragazzi, nascondeva velocemente qualcosa all’interno dei pantaloni. Il gesto non è passato inosservato all’occhio attento dei militari che hanno deciso quindi di approfondire la situazione. Bloccato il giovane e sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri rinvenivano occultati nei pantaloni del ragazzo 11 gr di hashish e 360 euro in contanti. Il tutto è stato quindi sottoposto a sequestro e, per il minore, è scattata una denuncia alla Procura minorile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMACCHIO E GORO (FE): controlli dei carabinieri nel weekend, denuncia per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per possesso di droga.

Weekend di controlli, soprattutto finalizzati a garantire la sicurezza stradale, per i Carabinieri della Compagnia di Comacchio che hanno portato ad accertare violazioni in materia di codice della strada e stupefacenti.

In particolare, a Comacchio, durante un controllo stradale, un giovane è stato fermato alla guida della sua autovettura e dopo la rituale verifica della patente e libretto, è stato sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, risultando positivo con un tasso oltre la soglia consentita. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con patente ritirata e il veicolo affidato ad altra persona idonea alla guida.

A Porto Garibaldi, 29enne del posto, controllato a piedi in via Nino Bonnet, è stato sorpreso con una dose di hashish, che ha dichiarato essere per uso personale.

Sempre a Comacchio, nella zona di Lido Scacchi, una 26enne controllata a bordo di un veicolo, quale passeggera, è stata trovata in possesso di un involucro contenente oltre un grammo di hashish, tenuto all’interno della propria borsa.

Infine a Goro, un 32enne è stato fermato mentre si trovava a piedi nei pressi della propria abitazione ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state poste sotto sequestro amministrativo e segnalati alle autorità giudiziarie e amministrative competenti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio.

Ferrara. Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri di Baura arrestano un trentanovenne.

Nella mattinata di ieri, un equipaggio della Stazione di Baura era impegnato in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività condotta dai militari li ha portati ad individuare un soggetto di origine straniera che si muoveva con fare sospetto nel centro cittadino. Monitorando i movimenti dell’uomo, i militari sono giunti in via del Melograno dove lo stesso, dopo alcuni minuti di attesa, si è incontrato con una persona alla quale, dopo uno scambio di parole, ha consegnato qualcosa in mano in cambio di una somma di denaro contante. A quel punto i carabinieri hanno deciso di intervenire. Mentre l’acquirente veniva fermato da un militare, l’altro si dirigeva verso lo spacciatore che, vistosi scoperto, tentava una breve fuga a piedi, venendo raggiunto immediatamente dal carabiniere che lo bloccava mentre tentava di scavalcare una recinzione. Nella disponibilità dell’acquirente veniva trovata una dose di stupefacente del tipo “hashish”, pari a 1,30 grammi, mentre lo spacciatore aveva ancora la disponibilità del denaro provento dell’attività di spaccio. Quest’ultimo, un trentanovenne di origine straniera, è stato quini tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Questa mattina, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato ed il trentanovenne è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo prevista per il mese di marzo.

