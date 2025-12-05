FERRARA CITTÀ CARDIOPROTETTA: DONATI DEFIBRILLATORI ALLE FORZE DELL’ORDINE

Un passo importante per la sicurezza e il pronto intervento sul territorio. Il personale delle Forze dell’Ordine è già formato per l’utilizzo dei dispositivi salvavita.

E’ stata presentata stamane in Prefettura l’iniziativa che ha portato alla donazione di cinquanta defibrillatori destinati alle Forze dell’Ordine del territorio, rafforzando in maniera significativa il progetto “Ferrara Città Cardioprotetta”.

L’iniziativa, resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, mira a integrare i dispositivi di primo soccorso negli uffici e, soprattutto, nei veicoli delle pattuglie di pronto intervento, riconoscendo le Forze dell’Ordine come interfaccia cruciale nella gestione dell’urgenza-emergenza.

L’Assessore al Comune di Ferrara Cristina Coletti e il responsabile del servizio 118 Maurizio Giacometti, hanno illustrato i punti salienti dell’intero progetto, alla presenza del Prefetto Marchesiello, del Questore e dei vertici dei Comandi provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale

Il progetto “Ferrara Città Cardioprotetta”, promosso dall’Amministrazione comunale da quasi tre anni in collaborazione con il tessuto sociale e imprenditoriale, segna così un ulteriore traguardo. Attualmente, i defibrillatori installati sul territorio sono 27 (16 a Ferrara e 11 nelle frazioni). L’obiettivo di raggiungere quota 31 entro la fine del 2025 è affiancato dalla previsione di arrivare a 42 dispositivi entro i prossimi mesi del 2026, anche grazie al contributo di associazioni e imprenditori.

Il Dottor Giacometti ha evidenziato come la tempestiva disponibilità di un defibrillatore nei luoghi di massiccio afflusso o nei punti nevralgici sia un fattore determinante per salvare vite. “L’obiettivo dei professionisti dell’emergenza sanitaria è innalzare la percentuale di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco fino al 30%, una cifra ben superiore all’attuale 7-8% che si registra ancora in gran parte d’Italia,” ha affermato il responsabile del 118. La donazione, nata da un confronto con il Prefetto, mira a sfruttare la capillarità e la rapidità d’azione delle Forze dell’Ordine.

I Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) sono stati distribuiti strategicamente ai reparti e alle pattuglie con maggiore esposizione pubblica:

Polizia di Stato (1 DAE)

Arma dei Carabinieri (13 DAE): Cinque saranno collocati nelle stazioni aperte H24 (Ferrara centro, Comacchio, Copparo e Portomaggiore); cinque saranno assegnati alle radiomobili (mezzi di pronto intervento rapido); e i restanti tre verranno assegnati alle stazioni aperte dalle 8 alle 22 (Porto Garibaldi, Argenta e Codigoro).

Guardia di Finanza (5 DAE): Due sono stati assegnati alla sede principale del comando provinciale a Ferrara e tre sono stati distribuiti presso i reparti territoriali della provincia.

Polizia Stradale (3 DAE): Un dispositivo è destinato alla sede centrale di Corso S. e due agli staccamenti, tra cui quello di Codigoro.

Vigili del Fuoco: La dotazione fornita dal 118 va ad arricchire la disponibilità esistente su tutti i mezzi, consolidando la forte e periodica collaborazione con il centro di soccorso, anche attraverso esercitazioni congiunte.

Alcuni defibrillatori saranno assegnati anche alla sede di Portogaribaldi dell’Ufficio Circondariale marittimo

Il progetto include un forte impegno nella formazione del personale. Sebbene il funzionamento dei DAE sia intuitivo, la frequenza di un corso di formazione certificato garantisce la massima efficacia nell’intervento.

Questa donazione, ha concluso il Prefetto, rafforza il ruolo delle Forze dell’Ordine come essenziale avamposto di aiuto alla popolazione su necessità. L’obiettivo è che l’uso dei defibrillatori e la cultura del primo soccorso siano sempre più diffusi tra tutti i cittadini, in uno spirito di rinnovato civismo.”

