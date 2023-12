Ferrara: Cittadino Italiano arrestato dai Carabinieri per divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e violazione di domicilio

Nelle prime ore del 23 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Villanova Denore, su richiesta pervenuta al numero di “Pronto Intervento 112”, è intervenuta precipitosamente presso un esercizio pubblico di Ferrara poiché un uomo destinatario del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima era entrato nel locale arrecando disturbo alla richiedente l’intervento (la vittima) ed ai suoi familiari. I militari hanno quindi rintracciato l’uomo – che aveva tentato di nascondersi nei locali dell’esercizio pubblico – conducendolo in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei quali lo hanno dichiarato in arresto per aver violato il provvedimento del Giudice di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese e violazione di domicilio.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma “Appuntato Carmine della Sala” in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata nel pomeriggio di ieri ed al cui esito il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo.

