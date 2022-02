FERRARA: Concorso per l’ammissione al 204° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Scade oggi il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 204° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, lo scorso gennaio, ed è reperibile anche sul sito www. carabinieri.it . I posti a concorso sono 60 e sono destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti, di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, come meglio indicato nel sito. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;

Idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.

Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle sopra indicate.

