Ferrara: Continua la lotta allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri. Due arresti in un giorno

Non trova sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ferrara. Nella giornata di ieri, gli sforzi dei militari si sono concentrati nelle zone dove recentemente sono stati registrati con più frequenza episodi di spaccio al dettaglio.

Nella prima mattinata dello scorso 1° aprile infatti, una pattuglia della Stazione di Baura, mentre si trovava a percorrere via Viola Liuzzo, ha notato due uomini che, dopo essersi avvicinati velocemente l’uno all’altro, si scambiavano una pallina di colore celeste in cambio di una banconota. Immediatamente i militari intervenivano bloccando i due. L’acquirente, un quarantottenne residente in città, è stato trovato in possesso di una dose di eroina pari a 0,5 gr mentre, lo spacciatore, un uomo di 28 anni di origine straniere, veniva trovato in possesso di una banconota da 20 euro, provento dell’attività di spaccio, nonché di 9,2 gr di cocaina, 3,1 gr di crack e 11,1 gr di eroina occultati sulla sua persona. Tutta la sostanza rinvenuta è stata immediatamente sottoposta a sequestro ed il ventottenne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, come disposto dal PM di turno della Procura estense, è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino a questa mattina quando, presso il Tribunale di Ferrara, è stato convalidato l’arresto e, nei confronti dell’uomo, è stato disposto l’obbligo di firma presso la Stazione competente per territorio.

Nel pomeriggio sempre di ieri invece, un cittadino straniero di 28 anni è stato tratto in arresto dai militari della Sezione Radiomobile per aver ceduto 1,6 gr di hashish ad un diciannovenne residente in provincia di Ferrara. Lo spacciatore, colto in flagranza di reato in corso Piave, è stato sottoposto a perquisizione personale venendo trovato in possesso della somma di 10 euro, provento dell’attività di spaccio, e di un involucro contenete 1,1 gr di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio di droga e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, rimesso in libertà.

